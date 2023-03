Gato tatuado em presídio do México é adotado por família no Texas

Por não ter pelos, o bicho acabou por servir de cobaia para prisioneiros que desenharam no corpo dele uma bandeira, uma águia, símbolo da facção, além dos dizeres "Feito no México". Isso aconteceu na prisão de Cereso 3 em Ciudad Juárez.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um gatinho da raça Sphynx foi tatuado por uma gangue num presídio no México. Porém, segundo o Washington Post, o animal acabou resgatado do local e ganhou um novo lar no Texas. Ele foi esterilizado, vacinado e agora está bem com uma família.

