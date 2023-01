Gata confundida com jaguatirica é achada após ser solta na mata em Belo Horizonte

Depois que a encontrou, o tutor Rodrigo Calil se disse mais aliviado. "Optei por trazê-la [filha] para que ela visse que eu estava empenhado em achar a gata. Ela tinha ficado muito triste e até chorou ao saber da notícia do sumiço. Assim que a minha filha chamou pela Massinha, a gata escutou e saiu do mato", disse à publicação.

O Corpo de Bombeiros havia sido chamado para o condomínio depois que moradores viram o que parecia ser "uma pequena onça" dentro do andar. Então, a corporação viu que não se tratava de uma onça, mas de um gato-do-mato. Assim, soltou o felino na mata do Belvedere, na região oeste de Belo Horizonte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma gatinha de sete meses de vida da raça bengal foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em Belo Horizonte (MG). Felizmente, ela foi encontrada horas depois que o dono percebeu que seu pet havia saído de casa.

