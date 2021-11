Garibaldo, do Vila Sésamo, diz que tomou vacina e é chamado de comunista nos EUA

O personagem amarelo conhecido por gerações de crianças americanas era visto praticando corrida no Salão Leste da Casa Branca e conferindo uma tigela de frutas e legumes na cozinha presidencial em dois novos anúncios do governo.

As críticas começaram pelo governador do Texas, Ted Cruz. Segundo ele, trata-se de uma "propaganda de governo para crianças". O Texas já esteve no pico da pandemia do novo coronavírus e se recusava a fazer lockdown. Mais de quatro milhões de pessoas tiveram a doença na região.

"Eu recebi a vacina contra a Covid-19 hoje! Minha asa está um pouco dolorida, mas ela vai deixar meu corpo protegido para me deixar, e deixar os outros, com saúde", escreveu o personagem.

A publicação aconteceu no último final de semana depois de os Estados Unidos autorizaram na terça-feira (2) o uso da vacina da Pfizer em pessoas com idade entre 5 e 11 anos.

