Games imperdíveis de 2022 que você talvez não tenha jogado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de jogos de videogame são lançados todos os anos e, ainda que tentemos jogar os principais lançamentos, vários games que merecem nossa atenção acabam passando batido por falta de tempo, oportunidade ou simples esquecimento.

A última newsletter do ano é dedicada a cinco jogos imperdíveis de 2022 que, por diversos motivos, podem ter passado despercebidos.

Nobody Saves the World

Lançado no comecinho do ano, esse RPG de ação acabou sendo ofuscado pelo lançamento de outros grandes jogos, como "Elden Ring" e "Horizon Forbidden West", mas é um dos games mais divertidos de 2022.

O título dos estúdios DrinkBox (criador da série "Guacamelee!") tem clara inspiração nos jogos originais da série "The Legend of Zelda". No entanto, ao invés de incorporar um lendário herói, o jogador começa sua aventura como ninguém, um ser humanoide pálido, sem memória, sem características e sem roupas.

Logo, porém, o jogador encontra uma varinha mágica que lhe dá o poder de se transformar em outros 17 personagens, de um simples ovo a um complexo robô. Cada transformação tem seus pontos fortes e fraquezas, além de uma árvore de habilidades própria para desenvolver.

Com esses poderes, o jogador precisa vencer uma vasta gama de inimigos em calabouços gerados proceduralmente para, como diz o título, salvar o mundo.

Além do interessante sistema de transformações, que ajudam a manter uma sensação de novidade na jogabilidade, se destaca a arte do título, com personagens que misturam humor e loucura, lembrando as animações da Nickelodeon dos anos 1990.

O título está disponível para PC, Switch e consoles Xbox (no Game Pass) e PlayStation.

The Case of the Golden Idol

Não se deixe desanimar pelo estilo peculiar da direção de arte desse game. Por baixo dos gráficos que parecem saídos de um jogo de computador dos anos 1980, mora um curioso e inovador game de investigação com um enredo surpreendente.

No título, o jogador assume o papel de um investigador que tenta descobrir as causas de uma série de mortes envolvendo um curioso ídolo dourado. Para isso, é preciso explorar cenas que mostram os instantes em que essas mortes acontecem.

As dicas sobre o que aconteceu são dadas na forma de palavras, que devem ser organizadas na ordem certa, contando o que aconteceu na cena. A tarefa demanda perseverança, astúcia e capacidade dedutiva (além de um pouco de sorte) do jogador.

O título lembra "Return of the Obra Dinn", outro sucesso indie de investigação com uma direção de arte bastante peculiar. Lucas Pope, criador de "Obra Dinn", inclusive recomendou o game para os fãs do seu jogo. "Se você gostou de 'Obra Dinn' tenho certeza que vai gostar também de 'Golden Idol'", afirmou no Twitter.

Neon White

Juntar gêneros diferentes em um único jogo não é uma tarefa fácil. Se o trabalho não for bem feito, o game pode acabar atraindo o ódio dos fãs de diferentes estilos ao invés da admiração. Mas grandes riscos trazem também grandes recompensas.

A Angel Matrix teve coragem de arriscar por esse caminho. Ao desenvolver um jogo de tiro em primeira pessoa que mistura elementos de plataforma e corrida com uma pitada de anime, ela criou "Neon White", título que angariou fãs ao longo do último ano com uma jogabilidade inovadora, rápida e viciante.

O objetivo do game é simples. O jogador precisa matar todos os inimigos de uma fase e chegar ao ponto final no menor tempo possível. Para isso, ele pode usar armas espalhadas pelo cenário em forma de cartas. Cada uma dessas armas (ou cartas) pode ser sacrificada dando um poder especial para encurtar o caminho ou matar inimigos rapidamente.

Essa mecânica transforma o jogo em um tipo de quebra-cabeça em 3D. Mais do que ser bom de mira ou saber a hora certa de saltar, o jogo exige criatividade e planejamento para encontrar a melhor rota e otimizar os recursos à sua disposição.

Tudo isso envolto em uma história maluca, que mistura uma guerra entre anjos e demônios com um simulador de namoro. Realmente, "Neon White" é um jogo único, disponível para PC, Switch e consoles PlayStation.

Dwarf Fortress

Mais do que um jogo, esse é um projeto de vida dos irmãos Tarn e Zach Adams.

A primeira versão do game foi disponibilizada gratuitamente em 2002 e vem recebendo atualizações desde então. Contando apenas com doações, os dois irmãos criaram ao longo dos últimos 20 anos um dos mais complexos jogos de construção e administração de estruturas que se tem notícia, tendo inclusive entrado para o acervo do MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York) e influenciado a criação de "Minecraft".

O jogo tem um estilo "sandbox", sem objetivo definido. A função do jogador é administrar um forte de anões, dando ordens sobre que objetos e estruturas eles devem construir. No entanto, cada um deles tem suas próprias necessidades e desejos, e só cumprirá suas ordens quando elas estiverem saciadas.

Conhecido por sua extrema dificuldade e pela representação gráfica primária (todo o mundo é formado por pequenos ícones e caracteres), o game não é para todos. No entanto, ele recompensa aqueles que se mantém perseverantes e incorporam o espírito de sua comunidade de fãs, que tem como lema a frase "perder é divertido".

Apesar de continuar a ser disponibilizado gratuitamente, foi lançada neste ano uma versão paga na Steam, com gráficos e suporte para mouse (sim, a versão original era controlada apenas com teclado). Ideal para quem quer começar a se aventurar nesse clássico.

Pentiment

O ano é 1518. Um assassinato em uma abadia abala a pequena vila Tassing, na Bavária, e o principal suspeito do crime é seu amigo. Cabe a você, um pintor renascentista incumbido de um trabalho no santuário, investigar o crime para tentar inocentar seu amigo.

Esse é o ponto de partida de "Pentiment", aventura narrativa da Obsidian, conhecida por produzir grandes jogos de RPG, repletos de personagens interessantes e histórias que se ramificam por incontáveis caminhos, como "Fallout: New Vegas" e "The Outer Worlds".

Aproveitando essa expertise, a desenvolvedora constrói uma intrincada rede de diálogos, atividades, personagens e relacionamentos que tornam cada novo jogo único, levando os jogadores a, mesmo após a primeira aventura, voltar para conhecer mais sobre a história e os personagens de Tassing.

Só isso já seria suficiente para indicar "Pentiment", mas o título vai além. Ele conta com uma direção de arte primorosa, que mistura o estilo artístico de pinturas e vitrais do século 16 e o uso inteligente de fontes, que ajudam a dar profundidade aos personagens. É um jogo de videogame que parece feito a mão, se é que isso seria possível.

O game foi lançado para PC e consoles Xbox (disponível no Game Pass).

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

(PC, Switch, Xbox One/X/S e PS 4/5)

Relançamento ampliado do aclamado título de 2013, este é um daqueles jogos que quanto menos se falar nele, melhor para aproveitá-lo. "The Stanley Parable: Ultra Deluxe" é uma espécie de aventura narrativa em primeira pessoa que conta a história de um trabalhador de escritório que, um belo dia, resolve deixar a sua mesa e explorar o local em que ele trabalha, levando a reflexões filosóficas sobre livre-arbítrio e o que é a realidade. Tudo isso com uma pitada de humor sarcástico, brincando com clichês e tradições dos jogos de videogame.

Update

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

- A Microsoft estaria disposta a incluir os jogos da série "Call of Duty" no serviço de games por assinatura PlayStation Plus, afirma reportagem da Bloomberg. Como forma de convencer órgãos reguladores a aprovar a compra da Activision Blizzard, a empresa também aceitaria fechar acordos com Sony, Nintendo e Valve para lançar os games da série em suas plataformas nos próximos dez anos.

- O CEO da divisão de games da Microsoft, Phil Spencer, afirmou durante participação em um podcast que a Sony tenta "crescer fazendo o Xbox diminuir", devido aos obstáculos levantados pela empresa japonesa contra a aquisição da Activision Blizzard. "A Sony está liderando a conversa sobre por que o negócio não deveria acontecer para proteger sua dominância nos consoles. Então, a coisa a que eles se agarram é 'Call of Duty'", afirmou.

- A Amazon fechou um acordo com a Crystal Dynamics para distribuir o próximo jogo da franquia "Tomb Raider", no que pode ser considerado o principal contrato da empresa de tecnologia para distribuição de games até agora. A empresa já trabalhou dessa forma lançando o RPG "Lost Ark" e, mais recentemente, anunciou acordo com a Bandai Namco para trazer para o Ocidente o RPG "Blue Protocol".

- A Universal Studios Hollywood, em Los Angeles, abrirá para o público em 17 de fevereiro uma área do parque temático inspirada nos jogos do Mario. O Super Nintendo World contará com uma atração inspirada em "Mario Kart", um restaurante e uma loja com produtos da franquia.

- O jogo de aventura pós-apocalíptico "Death Stranding", de Hideo Kojima, deve ganhar uma adaptação para o cinema. Segundo o site Deadline, a Hammerstone Studios e a Kojima Productions fecharam uma parceria para realizar um filme baseado no jogo de videogame.

- O lançamento das versões para consoles da geração passada e Switch de "Hogwarts Legacy" foi adiado. Agora, o game só deve chegar para PlayStation 4 e Xbox One em 4 de abril, e para Switch, em 25 de julho. O lançamento das versões para PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 se mantém em 10 de fevereiro.

- A Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos) renovou por mais dois anos o contrato com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos) para promover internacionalmente a indústria brasileira de games. A parceria completa dez anos em 2023.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

22.dez

"Valkyrie Profile: Lenneth": preço não disponível (PS 4/5)

Promoção da semana

A Epic Games Store começou uma promoção de fim de ano com jogos com até 80% de desconto. Entre os principais títulos com preço reduzido estão "Assassins' Creed Valhalla" por R$ 65,99 (-67%), "FIFA 23" por R$ 119,60 (-60%) e "God of War" por R$ 119,94 (-40%). A loja também está fazendo uma promoção relâmpago, com novos jogos grátis a cada 24 horas. As ofertas vão até 5 de janeiro.