Gal Gadot é confirmada em 'Mulher-Maravilha 3'; filme tem nova direção

Até o momento, não se sabe o que esperar de "Mulher-Maravilha 3". Como destacou o site, o filme não estava na lista de projetos do Capítulo Um do Universo DC. Por outro lado, James Gunn já tinha manifestado interesse em desenvolver uma série animada da Mulher Maravilha.

A atriz confirmou a informação a Chris Killian, do ComicBook. "Adoro interpretar a Mulher-Maravilha. É tão querido e próximo do meu coração. Pelo que ouvi de James e Peter, vamos desenvolver uma Mulher Maravilha 3 juntos."

