Gal Costa se diverte ao ver seu nome triunfar como segundo lugar na natação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo lugar do nadador brasileiro Guilherme Costa na classificatória para as finais dos 800 metros livre na natação empolgou a cantora Gal Costa.

Apesar de não conhecer o esportista, Gal comemorou muito o resultado por um motivo diferente. No momento em que os nadadores chegaram ao fim da etapa, o nome de Guilherme apareceu abreviado como G. Costa. Foi então que ela se sentiu representada.

"Sou prata em Tóquio!!! Obrigada pela torcida", brincou ela. Com isso, as redes sociais foram à loucura. "Gal Costa medalha de prata em Tóquio no auge de seus 75 anos", postou um seguidor.

"Gal Costa superando a idade e classificando o Brasil para final de 800m livres na natação", postou outro. "Nas minhas Olimpíadas musicais, Gal Costa ganha ouro e não precisa nem molhar o dedinho do pé na piscina", brincou um terceiro.

Comparações entre competidores e famosos estão em alta nas Olimpíadas 2020. Ao longo da primeira semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio, internautas têm encontrado semelhanças entre alguns atletas e celebridades. Fãs compararam nomes como Lady Gaga, 35, Drake, 34, e até mesmo Marília Mendonça, 26, com competidores da Olimpíada.

A cantora pop foi comparada com Julyana Al-Sadeq, atleta de taekwondo da Jordânia. O assunto viralizou no Twitter e fãs criaram memes e piadas com a semelhança. "A Lady Gaga tá em todo lugar, o 'gagaverso' é real", disse um. "Agora entendi porque a Lady Gaga abandonou a era Chromatica do nada", brincou outro.

A rainha da sofrência Marília Mendonça também teve sua "sósia" encontrada no evento. Fãs compararam a artista à veterana do skate brasileiro, Pâmela Rosa. "A Pâmela tem uma vibe Marilia Mendonça maloqueira", disse uma internauta. "A Pâmela é a Marília Mendonça do Skate", pontuou um segundo. Rosa não conseguiu se classificar para a final da modalidade.