Gal Costa faz o L de Lula em show e pede voto 'com paz e sabedoria'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sem citar nominalmente nenhum candidato, Gal Costa deixou clara a sua intenção de voto e seu posicionamento político na noite deste sábado (17), durante sua apresentação no Coala Festival. No intervalo entre as músicas, a cantora lembrou que as eleições presidenciais estão chegando, e mandou um recado à plateia.

"Daqui a 15 dias a gente escolhe o nosso presidente, vamos votar direitinho, vamos votar com sabedoria e com inteligência, sem ódio e com amor", disse ela, sem falar o nome de nenhum candidato ou partido, mas sempre fazendo o L, gesto característicos dos apoiadores de Lula, com a mão esquerda.

O festival, no Memorial da América Latina, começou nesta sexta-feira (16) e termina no domingo (18), com Maria Bethânia como atração principal da noite de encerramento.