Gal Costa e Erasmo Carlos, mortos no ano passado, são homenageados no Grammy

As fotos de Gal e Erasmo apareceram no telão depois que Kacey Musgraves cantou a música "Coal Miner's Daughter", de Loretta Lynn, que morreu em outubro de 2022, Quavo cantou "Without You", música que fez para seu companheiro de banda, a Migos, Takeoff, e Sheryl Crow, Mick Fleetwood, Bonnie Raitt subiram ao palco.

