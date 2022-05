Gabriela Pugliesi se surpreende ao descobrir sexo do bebê que espera

"Estou grávida. O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida. Foi mais uma provação que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus. Espero que meu relato conforte e dê esperança para quem precisa", disse na legenda do post.

Em 9 de maio, Pugliesi anunciou nas redes sociais que está grávida de 14 semanas. Ela tentava ser mãe havia mais de um ano, recorreu a pelo menos duas fertilizações e até cogitou ser mãe solo depois da separação com Erasmo Viana. Mas a primeira gestação aconteceu de forma natural com o atual namorado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.