Gabriela Medvedovski diz que Pilar surpreenderá público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das protagonistas da série "As Five" (Globoplay), Gabriela Medvedovski, 28, conta como foi a preparação para Pilar Cavalcanti Mendes, personagem que vai interpretar na novela "Nos Tempos do Imperador", que deve estrear em agosto na Globo.

Ela afirma que as aulas de montaria num haras foram fundamentais para seu processo de construção da personagem. "O cavalo é um animal muito sensível, então busquei criar uma relação com ele", diz Medvedovski em entrevista ao GShow.

"O nome dele era Maverick, então assim que chegava no haras pedia ao meu professor para selar o cavalo, e, depois de montar, eu pedia para alimentá-lo e também para dar banho. Queria realmente ter uma conexão com ele, assim como Pilar tinha com o cavalo dela!", acrescenta.

Medvedovski diz ainda que "buscava fazer as aulas no haras com o figurino, para além de todo o processo de ficar confortável com o cavalo, também entender qual era o corpo daquela personagem."

Na trama, Gabriela Medvedovski é filha do coronel Eudoro (José Dumont) e foi criada num convento, com o sonho de ser médica. Para realizá-lo, ela deixa sua irmã Dolores (Daphne Bozaski) na Bahia e foge para o Rio de Janeiro.

Sobre a personagem, a atriz afirma que o público "não a julgue pelo seu semblante sério'. "Pilar é afrontosa, sim. Mas, acima de tudo, ela é apaixonante. Não vejo a hora de vocês conhecerem ela", disse Medvedovski em suas redes sociais ao publicar a primeira foto caracterizada.

"Nos Tempos do Imperador" também marca o retorno da atuação das duas amigas, que participaram de "Malhação: Viva a Diferença" (2017-2018) -trama que foi um sucesso de público e crítica, e ganhou o Emmy Kids Internacional de 2018- e da série "As Five", uma continuação da história das cinco amigas que começou na novela infantojuvenil da Globo.

Prevista inicialmente para o fim de março de 2020, a estreia da história escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão já foi adiada algumas vezes por causa da pandemia do novo coronavírus. Em março, em anúncio na TV, a Globo disse que "Nos Tempos do Imperador" vai ao ar a partir de agosto deste ano. Atualmente, na faixa das 18h é reprisada "A Vida da Gente" (2011).