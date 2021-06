Gabily lança clipe com participação de MC Kevin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gabily, 25, lançou nesta sexta-feira (4) o clipe da canção "Bilhete Premiado", no qual ela divide espaço com MC Kevin, 23. O funkeiro morreu vítima de uma queda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

No clipe, ele dubla Kevin O Chris, parceiro de Gabily no feat. Anteriormente, Gabily tinha pensado em cancelar o projeto, mas decidiu seguir em frente para fazer uma homenagem póstuma.

Há semanas, Gabily vinha confundindo MC Kevin com Kevin O Chris nas redes sociais de propósito. A ideia era fazer uma brincadeira com o público para especular sobre o seu novo lançamento com Kevin O Chris.

Dirigido por Marcos Onex, o enredo de "Bilhete Premiado" é uma continuação do clipe "Pontinho Indecente", último lançamento de Gabily. A artista assume o papel de investigadora e a troca de MC Kevin por Kevin O Chris faz parte da trama para atrapalhar e enganar a sua personagem.

Gabily diz que abriu mão de seus ganhos para ajudar a família do músico. Ambos se conheceram em 2019, mas foi em 2020 que haviam combinado de gravar uma canção juntos.

À revista Quem, a cantora afirma que o clipe de "Bilhete Premiado" mais parecia uma despedida. "Estava tudo muito conectado, mas quando a gente vai vivendo no dia a dia não consegue ter essa percepção. Só depois que ele morreu que fui perceber revendo nossas conversas que tudo parecia uma despedida. Ele preparando as pessoas. Parecia que ele sabia que tudo isso iria acontecer."