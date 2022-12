Gabily confirma briga com Anitta por suposto plágio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gabily, 26, falou sobre sua briga com Anitta, 29. Ao lado da influenciadora digital Vanessa Lopes, 21, ela comentou em entrevista ao PodCats sobre um suposto plágio e deu mais detalhes sobre o que aconteceu entre ela e a artista indicada ao Grammy. "Hoje em dia a gente não se fala mais, mas admiro o trabalho dela."

Há alguns meses Gabily acusou em suas redes, sem citar nomes, uma pessoa por plágio. A publicação veio logo após Anitta lançar uma parceria com o jogo Free Fire. "As pessoas pegam a sua ideia na cara de pau e te passam para trás, sem dó! Isso só me confirma que a errada nunca fui eu", disse na época.

Na conversa, Gabily contou que ficou decepcionada com Anitta e confirmou que a briga aconteceu na ocasião. "Sempre respeitei, sempre vou respeitar muito o que a Anitta significa para mim. Mas a gente teve um desencontro por conta de um projeto que eu cheguei a falar por alto na internet, antes de conversar com ela no WhatsApp."

"Mandei os prints porque era uma coisa muito similar ao que eu tinha mostrado para ela dois anos antes de ela lançar", explicou. Gabily disse que, após a conversa com Anitta, seu desabafo acabou ganhando mais repercussão e aumentou o desentendimento entre as duas.

"Acabei postando [uma indireta] na minha rede social, antes de eu conversar com ela [Anitta]. E aí depois que eu conversei com ela, eu entendi. Só que esse negócio que eu postei e apaguei reverberou depois de três dias", explicou.

Ela diz que ainda desconfia se tudo não foi armado para gerar uma confusão maior. "Parece que foi plantado aquilo ali por alguém, porque eu já tinha me resolvido com ela. Depois reverberou esse negócio que eu postei e ela falou: 'Poxa, eu falei que a conversa ia ficar entre a gente. Agora você postou o negócio na sua rede social?'."