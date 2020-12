Gabi Martins grava primeiro DVD com participações de Matheus e Kauan e Ferrugem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabi Martins, 23, está prestes a gravar o primeiro DVD da carreira. A cantora e ex-BBB irá filmar "Fatos Reais", nome do projeto, nesta quarta-feira (9) na capital paulista. Com 12 músicas inéditas, a cantora terá participações inéditas.

Entre os convidados que vão dividir o palco com Martins, estão a dupla sertaneja Matheus e Kauan, Jorge, da dupla Jorge e Mateus, Ferrugem e Tierry. O show terá muita sofrência - músicas românticas - e o repertório será baseado em histórias reais. "Quero expor este meu amadurecimento com algumas inéditas de minha autoria e em parceria", disse a cantora.

Em recente entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Gabi Martins afirmou estar solteira e que está em busca de um relacionamento sério. "Estou focada nos meus projetos. O meu único crush agora é a minha música [risos]". Nascida em Belo Horizonte, a influência sertaneja sempre esteve presente na vida de Martins, que desde os 15 anos ingressou na carreira musical.

Entre as músicas que estarão presentes no DVD da artista estão; "Neném", "Covardia", "Cancela", "Eu Te Traí", "Terminamos" (participação de Ferrugem), "Pisa Menos", "Dar Pra Outro", "Namoro Separado", "André", "Vou Expor", "Irresponsável" (com Matheus e Kauan).

Além das participações musicais, o projeto também terá a presença do influenciador digital Lucas Guimarães, esposo do humorista Carlinhos Maia. Ele vai mostrar os bastidores da gravação e conversar com os cantores, em uma live especial que será transmitida no canal de Gabi Martins no YouTube.

De acordo com a assessoria da cantora, o evento seguirá as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde), sem plateia e com banda reduzida, para evitar a proliferação da Covid-19.