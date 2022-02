Gabi Martins diz que foi perseguida por fã e presta queixa na polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins, 25, contou que foi perseguida por um fã em quase todos os lugares em que estava. A artista diz que agora vive com medo e chegou até a prestar queixa em uma delegacia, com todas as mensagens e presentes que recebia.

"Cheguei em casa e tinha um presente para mim. Uma mamadeira, um chocolate e uma joia acompanhados de um bilhete: 'Neném, adoro você. Vamos marcar de nos encontrar'. Com uma sigla com as iniciais do nome dele", relatou ela, em entrevista ao podcast Poddelas, sobre o primeiro presente.

A cantora conta que pesquisou na internet e encontrou diversos textos do fã falando sobre ela. "Ele escrevia igual a uma criança. 'Vou dar um tapinha nessa bundinha branca', ele escreveu. Dizia que era apaixonado por mim e começou a aparecer em todos os lugares que eu estava", continuou.

"Estava em um show com a minha mãe e ele apareceu por lá e ficava me encarando. Comecei a ficar com medo de andar na rua", afirma. Martins disse que conseguiu descobrir a identidade de seu fã, que era um médico de 33 anos, casado e também morador de Belo Horizonte.

"Ele postava fotos com a mulher com frases sobre Deus. Acredita que a mulher dele me mandou uma foto com ele e dizendo que eu não ia destruir a família dela? Como se eu tivesse tido alguma coisa com ele mesmo. Um absurdo", completou a cantora.

Ela ainda contou que a denúncia foi registrada como crime cibernético. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais não respondeu sobre o andamento do caso até a conclusão deste texto.

Recentemente, Gabi Martins reuniu um time de celebridades e amigos em uma casa de shows na Vila Olímpia, na zona sul de SP, para celebrar seus 25 anos de vida. Com o tema Las Vegas, a festa também teve como destaque o lançamento de um EP por parte da aniversariante.

"Nunca fiz uma festa desse tamanho, tinha medo de ninguém vir. Mas estou feliz de ver tantos amigos nessa festa linda", diz. "O tema Las Vegas, eu sou apaixonada. Queria trazer essa pegada com festa e dança", emenda.

O EP, cujo nome é "Chama no Piseiro", conta com participação de João Gomes e representa um novo estilo para Gabi, mais acostumada ao sertanejo. Ela afirma que a partir de agora terá vários lançamentos, um deles em janeiro com a dupla Israel e Rodolffo. "Minha meta é fazer mais shows e ter músicas na boca do povo", almeja.