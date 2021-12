Gabi Brandt e Saulo Poncio passam por crise no casamento e pedem orações

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Saulo Poncio foi aos stories de seu perfil no Instagram neste sábado (25) para pedir que os seguidores façam orações por seu casamento com a influenciadora Gabi Brandt. Segundo o texto do cantor, o casal passa por uma crise de relacionamento. "As provações servem para nos ajudar a evoluir e a nos tornarmos pessoas melhores... A tempestade é necessária para que haja o arco-íris", começou. "Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude." Em seu feed, ele também postou uma foto da influenciadora com a legenda "Love u" (eu te amo), seguida de um emoji de coração partido e expressão triste. Para não deixar espaço para rumores, no story seguinte, Poncio escreveu: "Antes que especulem, não aconteceu nada de mais, crise todo casamento tem, mas como somos pessoas públicas me senti no dever de compartilhar com vcs." Ele conclui expressando sua admiração por Gabi. A influencer, por sua vez, também se pronunciou sobre o assunto em seus stories. Um seguidor questionou se ela não se sentia incomodada por ter os conflitos do relacionamento expostos para o público. "Infelizmente esse é o lado ruim de trabalhar com mídia", começou a influenciadora. "É inevitável a exposição porque as pessoas iriam perceber que estamos distantes, sem postar nada juntos e como andei visitando algumas casas, mais cedo ou mais tarde essa fofoca ia surgir..." Ela disse que a decisão, como expressada pelo cantor, foi em comum acordo entre os dois, que não gostariam de especulações erradas. "Melhor trabalhar com a verdade do que fingir uma coisa na internet que não é a realidade do momento. O importante é saber que a gente se ama, estamos bem, focados na felicidade da nossa família e orando para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus", concluiu. A preocupação dos dois se dá, em parte, pelo histórico do casal, que já passou por outras crises, inclusive confirmadas pelo pai de Saulo, Márcio Poncio. Casados há quase três anos, eles têm dois filhos, Davi, de 2 anos, e Henri, de 11 meses.

