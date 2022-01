Gabi Brandt confirma separação de Saulo Poncio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Gabi Brandt, 25, confirmou na noite desta segunda-feira (3) o fim do casamento com o cantor Saulo Poncio, 26. "Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", ela escreveu, em seu perfil no Instagram. "Eu e Saulo temos dois filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis". No Natal, Saulo já havia falado sobre a crise no relacionamento e pediu aos seguidores que fizessem orações por seu casamento. "As provações servem para nos ajudar a evoluir e a nos tornarmos pessoas melhores", ele disse, na ocasião. "Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude". Gabi afirmou que estava com lágrimas nos olhos ao anunciar a separação e comparou a decisão a dar dois passos atrás em uma trajetória de busca pelo caminho certo. Ela disse também que aprendeu muito com o marido e conheceu o amor de verdade. "Vou amá-lo para o resto da vida e em mim ele terá sempre uma companheira e eterna intercessora", conclui. Gabi e Saulo casaram em janeiro de 2019, em uma cerimônia luxuosa para 250 convidados no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Os dois têm dois filhos, Davi, 2 anos, e Henri, 11 meses. Eles já passaram por outras crises, sempre comentadas pelos seguidores de ambos nas redes sociais. Ao anunciar oficialmente a separação, Gabi recebeu milhares de mensagens de apoio. "Consigo imaginar a dor que ela está sentindo por ter tentado tanto", disse uma das seguidoras. "Torço muito por sua felicidade", afirmou outra.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.