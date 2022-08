Fusão entre Brasil e México causa eliminação de Melina no MasterChef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melina, a eliminada desta terça (16) do MasterChef Brasil (Band), foi a participante do reality com mais vitórias individuais. No entanto, no último episódio ela perdeu a disputa ao apresentar aos jurados um prato com poucos sabores, em uma receita que misturava a cozinha do Brasil e do México.

A despedida foi difícil para a estudante de letras. "Quero um emprego, estou desempregada", ela disse após a eliminação.

Deu certo. O chef Henrique Fogaça disse que logo terá um novo restaurante e Melina poderá trabalhar nesse novo empreendimento.

"O MasterChef é o primeiro passo de um monte de portas que vão se abrir", afirmou Fogaça para a participante.

Baiana, Melina contou que tem vontade de mudar para São Paulo para aprender mais sobre cozinha nos restaurantes de Fogaça e de Helena Rizzo, que também ofereceu trabalho para a cozinheira amadora.

"Sou apaixonada por Salvador, mas acho que em São Paulo terei mais oportunidades", disse a estudante para o site da Band. "Estou disposta a deixar tudo para trás, chegar com a cara e a coragem para descobrir o que a vida me reserva".

No principal desafio da noite, os candidatos tiveram que preparar uma receita com ingredientes brasileiros e sabores mexicanos. Eles usaram o mole, uma pasta tradicional do México.

O melhor prato da noite foi apresentado por Rafael: um taco de peixe empanado. A receita dele foi considerada macia e agradável.