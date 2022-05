Funkeiro faz vídeo no carro, diz que 'Deus é perfeito' e se envolve em acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro Matheus Yurley, campeão do Power Couple 5 (Record), fazia um vídeo para as suas redes sociais de dentro de seu carro no meio do trânsito quando foi surpreendido por uma batida na traseira do veículo.

Na hora da colisão, ele falava sobre o fato de Deus ser perfeito. "Se algo acontecer, não tem nem como eu blasfemar contra Deus. Então se você está passando por um momento ruim, coloca Deus na sua vida que ele é perfeito", dizia ele segundos antes de o estrondo derrubar até mesmo o celular.

No vídeo seguinte, Matheus explicou o que aconteceu. "Mas gente, esse último Stories bateram no meu carro. Eu falando que 'Deus é perfeito, Deus é perfeito', vem o inimigo e 'pow', bateram no fundo do meu carro de novo", emendou.

O funkeiro não se machucou e tudo não passou de um susto. Ele disse que já havia pegado o telefone da mulher que bateu atrás e que ela teria seguro. O único fato que ele lamentou foi ter de voltar o carro para a oficina, já que o cantor havia acabado de consertar o veículo.