Fundação de Harry e Meghan angaria R$ 70 milhões e doa R$ 16 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Archewell, fundação do príncipe Harry e Meghan Markle, divulgou seu primeiro relatório de doações desde sua criação em 2020.

Segundo a imprensa britânica, nesse período, a organização angariou US$ 13 milhões (cerca de R$ 70 milhões) e doou US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões) em apoio a causas sociais diversas.

Veja algumas das ações divulgadas pela Archewell.

EQUIDADE DA VACINA CONTRA COVID-19

A Archewell diz ter adquirido mais de 12 milhões de vacinas contra a covid-19 em parceria com a organização Global Citizen. Eles também investiram na "People's Vaccine Alliance", organização que apoia o acesso à vacina em países como o Brasil, Chile, Colômbia, México, Senegal, Índia e Estados Unidos.

APOIO A IMIGRAÇÃO DE UCRANIANOS E AFEGÃOS

A Archewell deu apoio à imigração de 174.497 afegãos e ucranianos por meio de parcerias com organizações como a HALO Trust e a HIAS. A ajuda incluiu alimentação, moradia e assistência legal, além de remoção de minas e explosivos.

ALIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE CRISE

Por meio de parceria com a World Central Kitchen, a fundação apoiou serviços de alimentação nas linhas de frente de desastres climáticos, em locais como Porto Rico, que enfrentou o furacão Fiona no ano passado, e Dominica, local vulnerável a incidentes climáticos, e Ucrânia. A iniciativa também beneficiou esforços em todo o mundo, com serviço de alimentação emergencial em locais que enfrentaram enchentes, incêndios e terremotos.

RESGATE DE PESSOAS NO AFEGANISTÃO

Em parceria com a Human First Coalition, 7.468 pessoas foram resgatadas no Afeganistão e receberam ajuda com documentação e transporte. A Human First Coalition afirma que o apoio da Archewell foi "essencial" para o crescimento da organização.

PROMOÇÃO DA 'MASCULINIDADE POSITIVA' E INICIATIVAS RELACIONADAS A GÊNERO

3.673 pessoas acessaram um guia de "masculinidade positiva" produzido pela organização Equimundo com o apoio da Archewell. A fundação também apoiou pesquisas e iniciativas de apoio a mulheres e meninas, como a VING Project, que doou US$ 1 milhão em cheques de US$ 1 mil para meninas de 14 a 18 anos doarem para "mulheres inspiradoras de suas vidas" passando por necessidades financeiras.

APOIO FINANCEIRO A ESTUDOS SOBRE SOCIAIS EM HARVARD

A Archewell ofereceu apoio financeiro ao "Institute for Rebooting Social Media" da Universidade de Harvard, iniciativa que estuda "questões urgentes" relacionadas às redes sociais, como discurso de ódio, ameaças, desinformação e privacidade.

PLAYGROUND EM UVALDE, NO TEXAS, ONDE HOUVE UM MASSACRE QUE DEIXOU 21 MORTOS EM UMA ESCOLA PRIMÁRIA NO ANO PASSADO

A fundação financiou a criação de um espaço de diversão para crianças e para a comunidade no parque DeLeon na cidade de Uvalde. A intenção é que o local seja um "lar para cura e terapia por meio de brincadeiras." "O playground comunitário é um símbolo da esperança e da força que a cidade tem exibido na sua recuperação seguinte ao massacre na Robb Elementary School", diz a organização de Harry e Meghan.

E O RESTANTE DO DINHEIRO?

No relatório, a fundação diz que "continuará a criar um mundo melhor online, trabalhará para restaurar a confiança na informação e, acima de tudo, elevará comunidades online e offline, locais e globais." A revista People diz que o dinheiro restante será distribuído para outras iniciativas sociais nos próximos anos.