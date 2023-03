Fred Nicácio rebate Gustavo sobre intolerância religiosa no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Domingão com Huck recebeu, neste domingo (5), os últimos eliminados do BBB 23 para falar sobre as movimentações do reality show. Durante a conversa, o médico Fred Nicácio rebateu um comentário de Gustavo sobre o caso de intolerância religiosa, quando foi vítima do fazendeiro e do gaúcho Cristian.

Inicialmente, Gustavo reforçou que foi um mal-entendido: "Espero que isso fique lá dentro. O jogo é jogo e aqui fora a gente segue a vida normal. Vida que segue aqui fora."

Em seguida, Fred relembrou do ocorrido - lembrando dos comentários de Cristian - e respondeu na hora. "É importante que a gente entenda que não foi um mal-entendido. O nome disso é racismo religioso. Se fosse alguém rezando um terço de Nossa Senhora, isso não teria acontecido", começou.

"Mas como eu sou representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso, sempre para algo maligno. Houve uma demonização da minha fé naquele momento", completou Nicácio.

Dentro do BBB 23, o ato de Nicácio rezar durante a noite gerou comentários de Cristian e Gustavo, gerando muitas críticas nas redes sociais.