Francisco Cuoco divulga resultado de teste de DNA sobre suposta paternidade de Anthony Junior

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) exibida em agosto de 2021, Júnior dizia ter certeza da paternidade por uma série de fatores. "As mesmas feições faciais, as mãos, os pés. Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai", alegou.

Junior estava tentando, nos últimos quatro anos, obter a comprovação da paternidade. Em relatos nas redes sociais de Junior, a mãe dele teria tido um relacionamento rápido com Cuoco no final da década de 1970.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.