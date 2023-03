Framboesa de Ouro escolhe 'Blonde', Jared Leto e Tom Hanks como piores do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradição na véspera do Oscar, o Framboesa de Ouro entregou na madrugada deste sábado (11) os troféus dos piores do cinema no ano passado. "Blonde", biografia de Marilyn Monroe, saiu da premiação com a estatueta principal, de pior filme, e a de pior roteiro.

Ele concorrida com o novo "Pinóquio" da Disney, "Tenha um Bom Luto", "Morbius" e "A Filha do Rei". A revelação dos vencedores ocorreu por meio de um vídeo publicado no canal do YouTube dos Razzies, como são chamados em inglês.

Todos os anos, o Framboesa de Ouro causa mal-estar na indústria e recebe críticas de figuras que o consideram deselegante e cruel. Nesta edição, os ataques foram ainda maiores depois que a organização por trás do prêmio indicou Ryan Kiera Armstrong, de apenas 12 anos, a pior atriz pelo terror "Chamas da Vingança".

Para se retratar, o Framboesa de Ouro retirou a adolescente da lista e se escolheu como o receptor do troféu de pior atuação feminina deste ano, em detrimento de nomes conhecidos como Bryce Dallas Howard, Diane Keaton, Kaya Scodelario e Alicia Silverstone.

Na categoria de atuação masculina, Jared Leto levou o troféu por "Morbius", filme de super-herói que também embolsou o prêmio de atriz coadjuvante, para Adria Arjona.

O ator coadjuvante criticado da vez foi Tom Hanks, que incomodou alguns espectadores com a atuação demasiadamente caricata no indicado ao Oscar "Elvis". Com sua "cara de látex", fruto da maquiagem usada na trama, ele também foi escolhido como pior casal em cena.

Entre os diretores, Mod Sun e Colson Baker, conhecido como Machine Gun Kelly, levaram a pior pelo trabalho em "Tenha um Bom Luto", enquanto "Pinóquio", que também teve Hanks num papel central, foi eleito o pior remake, sequência ou derivado.