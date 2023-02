Foto inédita de Gabby Petito sugere agressão antes de abordagem policial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma foto inédita da influenciadora digital Gabby Petito -morta em agosto de 2021 pelo namorado, Brian Laundrie, que posteriormente se suicidou- corrobora com a teoria de que ela teria sido agredida pouco antes da abordagem policial que poderia ter salvado sua vida.

Em 12 de agosto, Petito e Brian foram parados na estrada por policiais, após uma denúncia de violência.

A imagem foi tirada às 16h37 da referida data; a abordagem policial ocorreu minutos depois, às 16h53. A foto mostra que Gabby já possuía hematomas no olho esquerdo quando os policias a pararam e, mesmo assim, deixaram-na seguir viagem com Brian.

Por isso, os pais de Gabby entraram com uma ação contra o Departamento de Polícia de Moab em Utah, por omissão e negligência em proteger sua filha.

ANEXO JURÍDICO

De acordo com o site do canal CNN, a foto foi divulgada ontem pelos advogados dos familiares de Gabby, e deve ser usada como prova no processo em questão. Eles acreditam que, se os policias tivessem intervindo como deviam, a jovem ainda poderia estar viva.

ASSASSINATO BRUTAL

A investigação do caso concluiu que Gabby Petito foi espancada e estrangulada até a morte por Brian Laundrie no dia 28 de agosto, durante uma viagem juntos. Brian cometeu suicídio com um tiro na cabeça e deixou uma confissão manuscrita de haver matado a namorada.