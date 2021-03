Foto antiga de Caio, do BBB 21, viraliza e gera comparações com Chay Suede

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma foto antiga do fazendeiro Caio, participante do BBB 21, viralizou, nesta segunda-feira (1), nas redes sociais e gerou comparações com outros famosos, como os atores Chay Suede, Arthur Aguiar, e o jornalista Evaristo Costa (CNN Brasil).

Internautas disseram que estavam chocados com Caio jovem e publicaram sua foto e dos famosos para mostrar a semelhança. Outros disseram que o fazendeiro é a mistura de Chay Suede e Evaristo Costa. Já uma internauta discordou das comparações e escreveu: "Imagina o gostoso do Chay Suede entrando aqui no Twitter e vendo que estão comparando ele com aquele feio do Caio".

Caio é o anjo pela terceira semana consecutiva no Big Brother Brasil. Diferentemente das outras vezes, em que o vencedor da disputa deveria blindar outro confinado de não ser indicado ao Paredão, o benefício nesta etapa é autoimune. Ou seja, ele não pôde ser votado e já está garantido mais uma semana na casa.

Além da imunidade, Caio ganhou um almoço especial com direito a ver um vídeo da família e um prêmio de R$ 5.000. Também indicou uma dupla para o Castigo do Monstro. A escolha dele foi indicar Pocah e Projota, que vestiram fantasias de frango assado e brócolis, respectivamente. Sempre que tocou um sinal sonoro na casa, eles tiveram que entrar em uma marmita que estava no gramado da casa e lá permanecer até o som parar.