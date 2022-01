Fortuna de Kim Kardashian cresceu mais de R$ 3 bilhões nos últimos oito meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fortuna da socialite Kim Kardashian, 41, cresceu cerca de US$ 600 milhões, o equivalente a mais de R$ 3 bilhões pela cotação atual só nos últimos oito meses. As informações são da revista Forbes.

De acordo com o levantamento, Kim possui hoje um patrimônio estimado em US$ 1,8 bilhão (R$ 9,6 bilhões). Em abril de 2021, a fortuna girava em torno de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,4 bilhões).

Kim teve uma rápida valorização de suas ações e rodadas de investimento de sua empresa de roupas íntimas, a SKIMS, que dobrou seu valor de mercado recentemente.

A empresa de 2019 registrou um aumento de 90% em vendas em 2021 e recebeu aporte financeiro de US$ 240 milhões de um grupo de investidores.

E como dinheiro não é problema, em outubro de 2021, Kim pagou a Kanye West, 44, aproximadamente US$ 23 milhões (R$ 123 milhões em cotação de hoje) pela mansão que eles compraram em 2014, em Hidden Hills, Califórnia, segundo a People. Agora ela é oficialmente a única dona da propriedade.

Os registros de Los Angeles confirmam que Kardashian pagou US$ 20 milhões (R$ 107 milhões) pela propriedade e US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) pela mobília, arte e outros conteúdos.

Kardashian e West compraram a mansão e trabalharam por mais de seis anos com o arquiteto belga Axel Vervoordt para criar um interior totalmente branco exclusivo para o espaço. A casa da família West se tornou a mais popular do Pinterest.

O casal anunciou a separação em fevereiro de 2021, e o site americano Page Six afirma que a estrela de Keeping Up with the Kardashians fazia de tudo para salvar o casamento conturbado.