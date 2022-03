Fora do BBB, Tiago Abravanel será jurado de reality da HBO Max

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Onze dias após apertar o botão da desistência no BBB, Tiago Abravanel, 34, foi anunciado como jurado do novo reality musical inédito da HBO Max, o Queen Stars Brasil. A produção será comandada por Pabllo Vittar, 28, e Luísa Sonza, 23, e tem estreia marcada para 24 de março. Na competição, 20 drag queens soltam a voz em busca do pódio pop.

Essa não é a primeira vez que Pabblo participa de um reality de drags. Em 2019, a cantora foi jurada especial do Queen of Drags, exibido no canal ProSieben, uma das principais emissoras de TV da Alemanha.

Com oito episódios, Queen Stars Brasil será lançado semanalmente na HBO Max, a partir de 24 de março, penúltima quinta-feira do mês. Em 4 de abril, o reality passa a ser exibido todas as segundas-feiras, às 20h, na TNT.

No reality, as competidoras enfrentarão desafios para testar suas habilidades em dança, canto, e performance. Três jurados e quatro mentores participarão do processo.

A cantora Vanessa da Mata e o empresário musical Diego Timbó compõem a banca de jurados ao lado de Abravanel, enquanto Bruno Barbosa, Blacy Gulfier, Michelly X e Flávio Verne compõem o time de mentoria, responsáveis, respectivamente, pela dança, voz, visagismo e direção artística.

Ao longo dos episódios temáticos, apresentações coletivas e individuais serão realizadas. As participantes que menos se destacarem se tornam purpurina e desaparecem, sendo eliminadas. Na final, três competidoras serão coroadas como rainhas do pop.

"Estou muito honrada e empolgada com o convite. Gosto de explorar as Luísas que existem dentro de mim e essa oportunidade só veio para somar. Sem dizer que estou ao lado da Pabllo, o que é sempre uma delícia! Vamos com tudo!", afirma Luísa Sonza.

"Tem sido uma experiência totalmente nova para mim mergulhar nesse universo de apresentadora, mas ao lado da Luísa tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou muito ansiosa! Meu público, principalmente, vai amar e se identificar, como eu de cara me identifiquei com o programa", comenta Pabllo Vittar.

O programa faz parte das produções originais locais Max Originals na América Latina, realizada pela EndemolShine Brasil para a HBO Max.