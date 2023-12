Fora de filme do Mamonas Assassinas, como estão hoje os amores de Dinho?

Criticada pelo lançamento do livro, ela entrou em depressão. "Fiquei muito mal. Vivi na tristeza por dez anos, larguei os estudos. Não queria sair. Até aceitar Jesus na minha vida e me converter. Mas até hoje sei que Dinho foi o amor da minha vida", contou em entrevista ao Ego em 2016.

Ela e Dinho namoraram por 3 anos e 4 meses e, conforme ela relatou no livro "Pitchulinha, Minha Vida com Dinho - Até que os Mamonas nos Separem", os dois estavam juntos ainda no início da carreira artística do músico, quando a banda ainda se chamava Utopia.

