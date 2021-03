'Foi uma punhalada nas costas', diz Projota sobre Fiuk

Fiuk afirmou novamente que desejava conversar. Mas o rapper não se convenceu e insistiu que foi uma traição. "Tudo faz parte do jogo. Agora você me colocar como Líder, tendo pessoas que votaram em você e você preferiu votar em mim, não tem como eu aceitar isso."

Mas Projota comentou: "Até para mim é um pouco engraçado, até eu ri. Eu falei o dia todo, 'ele não vai votar em mim, até defendi'. Na última semana, se eu tivesse votado em você, você estaria no Paredão, não o Arthur. Faz uma semana já", disse Projota. O rapper está no Paredão com Thaís e Pocah.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo após a formação do Paredão, na noite deste domingo (14) no Big Brother Brasil 21, Projota se mostrou indignado por ter sido o indicado de Fiuk à berlinda. "Eu não consigo entender isso, de verdade, isso foi uma punhalada, na cara dura. Talvez você não enxergue isso hoje, mas você deveria", afirmou ele ao ator na cozinha da Xepa.

