'Foi um susto danado', diz Elba Ramalho sobre acidente de trânsito

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Elba Ramalho, 70, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (8), em Ipanema, Zona Sul do Rio. A cantora estava parada com o carro na esquina das ruas Joana Angélica com Visconde de Pirajá, quando um idoso escorregou em um obstáculo, bateu com o rosto no retrovisor e ainda caiu na calçada. Por causa da queda, o senhor teve um corte na cabeça.

Através de sua assessoria, Elba contou que se assustou com o barulho do impacto do homem batendo na lateral do carro e desceu para ver o que tinha acontecido. Ela fez questão de levá-lo ao hospital para fazer curativos e o esperou até ser liberado pela equipe médica. "Fui um susto danado. Mas, agora está tudo em paz", explicou a cantora à reportagem.

De acordo as informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, a vítima é o ex-presidente da Riotur, Américo Borges, 71. O caso chegou a ser encaminhado para 14ª DP, no Leblon, mas segundo a delegada Daniela Terra, responsável pela ocorrência, o senhor não quis prestar queixa contra Elba Ramalho. Em depoimento, ele alegou que tropeçou e bateu a cabeça no carro da cantora.