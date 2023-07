Flip 2023 confirma argentina Laura Wittner como primeira autora convidada

A autora de "Parque Industrial", relevante nome dos movimentos feminista e modernista, estará no centro das discussões literárias deste ano. A curadoria da festa está a cargo da editora Fernanda Bastos e da pesquisadora Milena Britto, que também cuidaram da Flip 2022 com Pedro Meira Monteiro.

O Círculo de Poemas, parceria da Fósforo com a Luna Parque, publica agora em julho "Tradução da Estrada", com meditações sobre o cotidiano. Já a Bazar do Tempo comprou os direitos para publicar o livro "Se Vive y se Traduce", uma obra composta por fragmentos de prosa que reflete sobre a experiência de tradução.

A festa acontece na cidade fluminense de Paraty de 22 a 26 de novembro, mesmo período do ano passado, quando pela primeira vez teve uma edição presencial fora do inverno em 20 anos de festival.

