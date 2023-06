Flávia Alessandra expõe comentários 'maldosos' que recebeu após foto de maiô

Ao final do desabafo, a atriz diz desejar que as mulheres tenham um pacto de paz para se apoiarem mutuamente e que os homens se tornem mais conscientes. "Se não houver apoio, que pelo menos não exista julgamento."

"Recebi muitos mas muitos comentários maldosos, machistas e sexistas. O que mais me impressionou é que a maior parte vinham de mulheres, que questionavam minha idade para curtir uma cachoeira e meus valores, como se as fotos fossem um desrespeito com meu marido", começou. A atriz é casada com Otaviano Costa desde 2006.

