Flamengo homenageia Juliana Marins em jogo no Maracanã

A homenagem foi compartilhada no perfil do Instagram criado pela família durante o resgate da jovem.

"Homenagem póstuma a Juliana de Souza Pereira Marins, ilustre torcedora do Flamengo", dizia a mensagem exibida no telão.

Uma foto de Juliana, que era torcedora do clube, foi exibida no telão do Maracanã no último sábado (12), antes do jogo contra o São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo prestou uma homenagem a Juliana Marins, brasileira que morreu no final de junho após se acidentar em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

