Fiuk lamenta salário que recebia como protagonista de 'Malhação ID'

Em 2009, de acordo com o Diário Oficial, o salário mínimo era de R$ 465 e Fiuk ganhava um pouco mais de três pisos salariais. Participante do BBB 21, ele ficou em terceiro lugar na final e ganhou R$ 50 mil por chegar ao top 3.

Fiuk lamentou o salário para seus seguidores durante uma live em sua rede social. "O negócio era punk. Mas é claro, né? As coisas foram mudando, porque me deu uma visibilidade irada. Ali tudo foi acontecendo, fui crescendo... Mas, vixe, o comecinho ali era sinistro", completou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filho mais novo de Fábio Jr, Fiuk fez sua estreia como ator na Globo em 2009. Bernardo, seu personagem, era o protagonista de "Malhação ID' e agora, 14 anos depois, o ator diz que não ganhava tão bem na produção como as pessoas imaginavam. "Uma curiosidade é que eu era o protagonista máximo da parada e, mano, eu ganhava R$ 1.500 por mês. Ao contrário do que todo mundo pensa [sobre ser bem pago] na televisão."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.