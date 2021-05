Fiuk grava clipe de nova música com Lumena e Gil do Vigor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Fiuk, 30, está focando em sua carreira musical após a participação no BBB 21. O artista gravou o single "Big Bang" e convidou Gilberto Nogueira e Lumena Aleluia para participar no clipe, que foi gravado no bairro Bom Retiro, que fica na região central de São Paulo.

Além dos dois ex-BBBs, a atriz Dandara Mariana, 33, que esteve na novela "A Força do Querer" (Globo, 2017), também estará no clipe. Segundo Fiuk, o lançamento da nova música "não deve demorar", como disse em seus Stories.

Recentemente, foi divulgado que o cantor, Juliette, Arcrebiano e Lucas Penteado ficaram de fora de um grupo de ex-BBBs no WhatsApp. Kerline Cardoso, a primeira eliminada da edição, revelou a existência do grupo em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera.

Porém, ela não quis dizer quem estava ou não no grupo. Então o youtuber contatou Thaís Braz, 28, para saber. A modelo afirmou: "Só não tá a Juliette e o Fiuk. Só os dois que não estão. O resto, todo mundo tá, até o Nego Di."

Em seguida Cardoso corrigiu a informação e mostrou em seu aplicativo que além de Fiuk e Juliette, Arcrebiano e Lucas Penteado também não integram o grupo intitulado Manutenção Externa. Neste domingo (23) a atriz Viih Tube, 20, explicou sobre o grupo em seus Stories.

"Eu que criei o grupo, os finalistas ainda estavam dentro da casa. Convidei todo mundo pelo direct, menos o Bil, que está confinado. O Lucas não respondeu no direct, mas acredito que é só porque não viu a mensagem mesmo", escreveu.

Ela explicou que Juliette optou por não entrar no grupo por agora, e disse: "Achei certa a decisão da Ju de ainda não entrar, vendo agora de fora tudo que ela passou, acho que seria muito para ela agora, um passo muito grande e seria difícil encarar tudo, não é o momento."

"Mas se um dia ela quiser e se sentir pronta, ela já sabe que será muito bem-vinda", completou. Ela disse que as conversas são nostálgicas e trazem muitas risadas, no entanto, não explicou porque Fiuk não está no grupo.