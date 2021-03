Fiuk é confirmado na liderança do BBB 21, e Rodolffo fica com R$ 20 mil

Na prova, um jogador da dupla ficava de um lado da plataforma segurando um aparelho de barbear gigante e o parceiro do lado oposto. Ao disparar o cronômetro, um dos jogadores deve atravessar uma plataforma e ir ao encontro do outro entregar o aparelho. Quem o recebe deve atravessar a plataforma de volta e apertar um botão.

Como líder, ele vai poder indicar um participante direto para o paredão da próxima terça-feira (16). Além do indicado dele, os três mais bem votados pela casa também disputarão a permanência --um deles, no entanto, se livra da berlinda na prova Bate e Volta. Fiuk também terá um veto para usar na prova do líder da próxima semana.

A liderança de Fiuk já era esperada, uma vez que durante o dia ele havia pedido ao parceiro de prova para ficar com o posto. Por estar imune, o sertanejo aceitou a proposta. Ele só pediu que Caio fosse escolhido para o grupo VIP (que tem mais opções de comidas). Além de Caio e do próprio Rodolffo, ele também levou Gilberto, Sarah e Camilla de Lucas.

Como só um deles poderia ficar com a liderança, eles tiveram que decidir quem seria líder e quem ficaria com um prêmio de R$ 20 mil. Durante o programa ao vivo, eles informaram ao apresentador Tiago Leifert a decisão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fiuk foi confirmado como o líder da semana no BBB 21 (Globo). O ator e cantor ganhou a prova de resistência que terminou na manhã desta sexta-feira (12) junto com Rodolffo.

