Fiuk chora sozinho após Viih Tube dizer que o indicará ao Paredão do "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viih bateu o martelo e realmente colocará Fiuk no paredão do BBB 21 na noite deste domingo (17). Conforme contou a Juliette que faria, a influenciadora chamou o cantor para conversar e declarar sua decisão a ele.

"Na Festa, você chegou para mim com uma abertura muito legal, foi muito parceiro. Você chegou e perguntou: 'Viih, você está querendo me indicar? Se você for me indicar, me avisa para eu me preparar. E por você ter vindo falar comigo querendo saber, eu acho legal dizer que você realmente não era a minha opção, real mesmo, não era", começou, justificando Viih.

Ela emendou que, após descobrir que terá que colocar duas pessoas no Paredão desta noite, ficou sem saber o que fazer. "Se eu indico uma outra pessoa que também era a minha opção, vai sobrar para a Juliette e para o João, que são meus amigos. Eu sei que você faria isso pelo Gil, talvez", insinuou.

"Eu não queria te indicar, de verdade mesmo, porque a minha primeira e única indicação não era você. Não tenho um 'A' para falar de você, nada para alegar. O único quesito é proteger as pessoas que estão em primeiro lugar para mim", disse a Líder da semana a Fiuk.

Ela encerrou, argumentando que entende que o cantor acabou de voltar da berlinda, mas que ela não teve o que fazer, pois, não indicaria um de seus amigos. "Não tenho como por João, Ju, Pocah, Caio. Fiquei numa corda bamba", disse Viih. "Estou te avisando só para você não ser pego de surpresa lá na hora. Desculpa mesmo, eu não queria te indicar, de verdade".

Decepcionado, ele diz que imaginava tal atitude da influenciadora. "Eu já estava um pouco preparado. Um dia você falou que eu era uma opção se eu vetasse uma opção. Então, eu já esperava", relembrou Fiuk, que, em seguida encerrou a conversa. "Obrigado por me falar".

Depois em bate-papo com Caio, relembrou um conselho que Gil deu a ele sobre Viih. "Eu estava pensando que eu iria, mas não achei que eu iria pela Líder. Mas o Gil sempre falou para eu não me iludir com a Viih. Eu nunca escutei. Mas, está aí, toma", lamentou.

O fazendeiro, então, foi cumprir o castigo do Monstro e Fiuk chorou, sozinho, no Quarto Colorido.