'Fiquei sem graça', afirma Italo Ferreira ao receber aplausos em restaurante

O primeiro campeão olímpico da modalidade respondeu apenas com emojis, sendo um deles representando um foguinho. Foi o suficiente para atiçar a imaginação dos internautas. Um internauta, no entanto, tentou quebrar o clima, avisando que o surfista tinha namorada. O potiguar desmentiu a informação: "Não namoro, não...".

Em junho, no início das Olimpíadas de Tóquio, a vencedora do BBB 21 (Globo) fez um comentário exaltando a beleza dos atletas que estavam disputando os jogos olímpicos. "Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa...", comentou.

Porém, por ele, os dois poderiam trocar uma ideia. "Eu gostaria de conhecer ela sim", afirmou. "Ela é uma pessoa diferente. Isso que ela mostrou quando estava no Big Brother. Mostrou que existem pessoas puras ainda no mundo, pessoas que respeitam e amam o próximo independentemente de qualquer coisa."

Segundo o surfista, não há nada entre os dois, que ainda sequer se conhecem. "Isso é coisa de internet", explicou a um grupo de jornalistas que esperavam sua chegada a Baía Formosa, cidade onde mora, no litoral do Rio Grande do Norte.

Recentemente, os internautas começaram a torcer para o surfista e a campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, ficarem juntos. O medalhista de ouro das Olimpíadas de Tóquio falou sobre as inúmeras mensagens "shippando" o casal desde que os dois trocaram mensagens públicas por meio das redes sociais.

"Fiquei totalmente sem graça! Agradeço pelo carinho de todos", escreveu. Nos comentários fãs e internautas comemoraram com o atleta e deram reconhecimento. "Você merece lindo", escreveu uma. "Nosso primeiro ouro, com uma humildade pura!", completou um segundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista e campeão olímpico Italo Ferreira, 27, contou em seu Twitter que ficou surpreso ao receber aplausos após jantar em um restaurante. "Acabei de sair do jantar e dessa vez foi diferente, fui aplaudido por todos que estavam no local", contou nesta quinta-feira (5).

