'Fiquei petrificada', diz Angélica ao desabafar sobre abuso sexual na adolescência

Na entrevista, ela relata o ocorrido: "Um grupo de jovens, homens, meninos. turistas. Aí o fotógrafo falou assim: 'fica ali do lado dela pra fazer foto' e eu tava ali atrás de um táxi amarelo, e vieram aqueles meninos todos. E quando o fotógrafo falou: 'a gente é do Brasil, é uma cantora brasileira', eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. E eu lembro que eu estava fazendo as fotos e você fica meio sem reação", contou.

"Eu nunca tinha falado [sobre isso]. E acho que a gente acaba minimizando as coisas, às vezes. Por vários motivos, [acaba] não expondo esse tipo de assunto. E eu achei necessário. Falei na hora da entrevista sobre um abuso que eu sofri quando tinha mais ou menos uns 15 anos, durante um trabalho", contou a apresentadora em vídeo publicado no Instagram.

Em conversa com a advogada Luciana Temer, divulgada no último fim de semana, ela afirma que ninguém percebeu o ocorrido e que ela mesma só foi perceber o abuso mais tarde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.