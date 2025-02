Filmes inscritos para o Oscar podem precisar revelar o uso de inteligência artificial

Segundo o diretor de "O Brutalista", Brady Corbet, o Respeecher "foi usado apenas na edição de diálogos em húngaro, especificamente para refinar certas vogais e letras para precisão". No caso do musical de Jacques Audiard, a ferramenta teria sido usada apenas para aprimorar os vocais da atriz Karla Sofía Gascón e afinar o espanhol das atrizes Zoe Saldaña e Selena Gomez.

No momento, a Academia oferece um formulário opcional para a divulgação do uso de IA, mas a investigação dos detalhes nesse processo deve implicar em novas regras para o Oscar de 2026, que serão publicadas no mês de abril.

