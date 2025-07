Filmes de Miguel Fallabella e Rafaela Camelo concorrerão no Festival de Gramado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Festival de Gramado revelou nesta terça-feira (8) os longas-metragens brasileiros de ficção que irão disputar o Kikito, prêmio máximo do evento, na edição deste ano.

Os seis filmes selecionados são "A Natureza das Coisas Invisíveis", longa da cineasta Rafaela Carmelo lançado em Berlim, "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini, "Nó", de Laís Melo, "Papagaios", de Douglas Soares, "Querido Mundo", de Miguel Falabella, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.

O primeiro acompanha a história de Glória, uma garota de 10 anos que passa as suas férias no hospital em que a sua mãe é enfermeira. Lá, ela faz amizade com a pequena Sofia, menina que acredita que o quadro de saúde da bisavó se deve à internação no hospital, e as duas formam uma forte amizade.

"Cinco Tipos de Medo", por sua vez, acompanha Murilo, um músico em processo de luto que se envolve com Marlene, uma enfermeira envolvida em uma relação abusiva. As histórias da dupla ainda se entrelaçam com as de Luciana, uma policial influenciada por uma vingança, e Ivan, um duvidoso advogado.

Já "Nó" segue o conturbado divórcio de Glória, uma mulher que precisa se mudar com as três filhas para o centro de Curitiba. Com dificuldades financeiras, ela se vê numa disputa com o ex-marido pela guarda das filhas.

"Papagaios", por sua vez, acompanha o personagem Tunico, "Papagaio Pirata" que vive atrás de repórteres na tentativa de aparecer na televisão. Após sofrer um acidente, ele firma uma parceria com o jovem Bento, de quem se torna aprendiz.

Em "Querido Mundo", um encontro improvável acontece na véspera do Ano Novo. O motivo é a queda de uma ponte, durante uma tempestade, responsável por reunir Elsa e Oswaldo. Os dois se conhecem entre as ruínas de uma construção abandonada.

Finalmente, "Sonhar com Leões", estrelado por Denise Fraga, acompanha a vida de uma imigrante brasileira, habitante de Lisboa, que vive o último ano de sua vida após receber o diagnóstico de uma doença terminal. O filme aborda o tema da eutanásia

A curadoria dos filmes foi feita pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista e crítico de cinema Marcos Santuario.

"Nesta seleção de obras, reunidas sob o olhar atento de uma curadoria comprometida com a pluralidade, a urgência e a sensibilidade, apresentamos um panorama potente do cinema atual. Os seis filmes -'Sonhar com Leões', 'Cinco Tipos de Medo', 'Papagaios', 'Querido Mundo', 'Nó' e 'A Natureza das Coisas Invisíveis'- compõem uma amostra vibrante e necessária de narrativas que dialogam com o presente, sem abrir mão da complexidade humana e estética", afirma Santuario em nota à imprensa.

O Festival de Gramado de 2025 acontece entre 13 e 23 de agosto. A sessão de abertura conta com o filme "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim.