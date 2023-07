Filmes de Luccas Neto e Zé Caixão chegam aos cinemas de São Paulo nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (6), seis filmes chegam aos cinemas de São Paulo. Entre as produções está "Os Aventureiros - A Origem", filme que tem atuação e roteiro de Luccas Neto. O longa extrapola o universo das webséries feitas para o canal do YouTube, que fazem sucesso com o público infantil.

Outro lançamento do cinema nacional é "A Praga", filme que José Mojica Marins, conhecido pelo personagem Zé do Caixão, gravou na década de 1980, mas não foi concluído. As imagens foram recuperadas pelo cineasta Eugênio Puppo em 2007, mas a montagem final só ficou pronta após a morte de Mojica, em 2020.

Confira a lista de filmes que estreiam em São Paulo nesta quinta-feira.

*

OS AVENTUREIROS - A ORIGEM

O youtuber infantil Luccas Neto lança mais um filme inspirado nas webséries publicadas em seu canal. Na nova história, ele, sua irmã e seus amigos estão em uma excursão de escola quando encontram o laboratório de um cientista desaparecido. De lá, são sugados por um portal que os transporta para outra dimensão, em um local conhecido como Cidade da Alegria.

Brasil, 2023.

Direção: André Pellenz.

Com: Luccas Neto, Giovanna Alparone e Beatriz Couto.

Livre

CANÇÃO AO LONGE

O drama nacional acompanha a história de Jimena, que é filha de pai negro e mãe branca. A jovem mora com sua família materna, mas não se sente pertencente àquele lugar. Na busca por sua identidade, ela precisa se afastar de todos. A produção marca a estreia da atriz e artista visual Mônica Maria em um longa-metragem.

Brasil, 2022.

Direção: Clarissa Campolina.

Com: Carlos Francisco, Jhon Narvaez e Mônica Maria.

14 anos

O CRIME É MEU

O longa mistura comédia, drama e a investigação da morte de um importante produtor de cinema. A principal suspeita do crime é uma jovem atriz chamada Madeleine, que se defende das acusações com ajuda da melhor amiga, Pauline, uma advogada desempregada. Quando ela é absolvida por legítima defesa, uma nova vida de fama e sucesso começa, até que a verdade por trás do crime é finalmente revelada.

França, 2023.

Direção: François Ozon.

Com: Fabrice Luchini, Isabelle Huppert e Rebecca Marder.

14 anos

UM DIA CINCO ESTRELAS

Pedro Paulo decide trabalhar como motorista de aplicativo para ajudar a família e realizar o sonho de sua mãe de viajar para Buenos Aires. A comédia acompanha o dia a dia do jovem e sua esposa, além das situações inusitadas que encontram pelo caminho.

Brasil, 2023.

Direção: Cristiane Wersom.

Com: Danielle Winits, Nany People e Estevam Nabote.

12 anos

A PRAGA

O terror nacional foi o último filme inédito dirigido por José Mojica Marins, conhecido pelo personagem Zé do Caixão. Como abertura do longa, o curta-metragem "A Última Praga de Mojica", relata o processo de resgate e finalização de "A Praga". Produzido originalmente em 1980, o filme não chegou a ser concluído e era dado como perdido. Na trama, o casal Marina e Juvenal irrita uma idosa que revela ser uma bruxa. Ela coloca uma maldição sobre o homem, que tem o corpo coberto de feridas e sente uma fome insaciável por carne crua.

Brasil, 2023.

Direção: Pedro Junqueira, Matheus Sundfeld, Luis Claudio Bonacura, Cédric Fanti, José Mojica Marins.

Com: José Mojica Marins, Wanda Kosmo e Silvia Gless.

16 anos

SOBRENATURAL - A PORTA VERMELHA

O quinto filme da franquia se passa dez anos após os eventos do segundo longa. A trama volta a acompanhar a família Lambert. Agora, o jovem Dalton e o pai são obrigados a retornar à dimensão da Porta Vermelha, enfrentando uma série de novas ameaças.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Patrick Wilson.

Com: Patrick Wilson, Ty Simpkins e Sinclair Daniel.

14 anos