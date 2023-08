Filmes de Godard e Zé Celso terão exibição especial no Curta Kinoforum, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quinta-feira, dia 24, a 34a edição do Curta Kinoforum, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo. As sessões trazem exibição gratuita de 301 filmes e ocupam 44 salas de cinema da cidade. Entre as obras estão a produção de dois gigantes das artes falecidos recentemente, Jea-Luc Godard e José Celso Martinez Correa, o Zé Celso.

"Trailer do Filme Que Nunca Existirá: 'Guerras de Mentira'" é o filme póstumo de Godard, falecido no ano passado, aos 91 anos. Foi apresentado em Cannes, em abril deste ano e será projetado pela primeira vez no Brasil. Já "O Parto" é um projeto de Zé Celso codirigido em Portugal ao lado de Celso Luccas, e aborda o primeiro ano após a Revolução dos Cravos, ocorrida no país, que depôs o regime ditatorial salazarista em 1933.

A projeção dos dois curtas acontece em sessão especial no dia 26 de agosto, ao ar livre, na Cinemateca Brasileira. O festival também traz homenagem a Glauber Rocha e Joaquim Pedro de Andrade entre outros cineastas históricos, ao trazer suas obras clássicas novamente à sala de cinema.

O animador argentino Juan Pablo Zaramella é outro destaque da mostra, com uma retrospectiva que inclui "Luminaris", o curta mais premiado de toda a história do cinema. A programação também conta com curtas de outros nomes já consagrados no cinema, como Anna Muylaert, Tata Amaral, Eliane Caffé, Toni Venturi, Alain Fresnot, Roberto Moreira, Cao Hamburger.

Entre os curtas premiados internacionalmente, "Infantaria", da alagoana Laís Santos Araújo foi vencedor do prêmio especial de melhor curta-metragem na mostra Generation 14plus do Festival de Berlim aborda questões de gênero, raça e classe na vida de adolescentes periféricas. Premiado na mesma mostra --mas em outra categoria--, a produção conjunta entre Alemanha e República Tcheca "E Eu, Estou Dançando Também", de Mohammad Valizadegan, fala de questões religiosas e direitos humanos. De Cannes, o vencedor do Prêmio Lights on Women "Sonho de Rolinho Primavera", da vietnamita Mai Vu, também estará presente no festival.

Além das exibições divididas entre o Centro Cultural São Paulo, a Cinemateca Brasileira, o CineSesc, o Espaço Itaú de Cinema e o Museu da Imagem e do Som, o festival traz uma nova proposta para democratizar ainda mais o acesso. O circuito Cinema na Comunidade levará os títulos do evento a 40 locais da grande São Paulo, entre centros culturais, casas de cultura, ocupações e a Terra Indígena Jaraguá. Parte da programação também estará disponível nas plataformas parceiras Itaú Cultural Play, Porta Curtas, Sesc Digital e Spcine Play.

34º CURTA KINOFORUM - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DE SÃO PAULO

Quando De 24 de agosto a 3 de setembro

Preço Grátis

Link https://kinoforum.org/