Filipe Ret recupera carro avaliado em R$ 3 milhões apreendido em blitz

No caso de Ret, conforme o G1, a placa faltante teria caído. Assim, o artista teve a possibilidade de retirar o carro após recolocar a placa dianteira e pagar a multa, além do reboque e a taxa de depósito no pátio do Detran.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Filipe Ret recuperou o seu veículo, na noite desta sexta-feira (19), após uma apreensão em uma blitz, no Rio de Janeiro (RJ), durante a madrugada. Em vídeo no Instagram, o artista disse que o McLaren GT, avaliado em R$ 3 milhões, foi levado pelas autoridades porque estava circulando sem a placa dianteira.

