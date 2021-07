Filhos de Eddie Murphy e Martin Lawrence assumem namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha do comediante Martin Lawrence, 56, Jasmin Laurence, 25, revelou nas redes sociais que está namorando Eric Murphy, 32, filho mais velho do ator Eddie Murphy, 60. A publicação foi feita em comemoração ao aniversário de Eric, no último domingo (11).

"Feliz aniversário, meu amor! Eu sou incrivelmente abençoada em conhecê-lo, amá-lo e tê-lo ao meu lado. Um brinde a muitas outras bênçãos, risadas e lindas memórias! Eu te amo muito!", escreveu a filha mais velha de Lawrence.

Murphy e Lawrence trabalharam juntos em filmes como "Até Que a Fuga Nos Separe" (1999) e "O Príncipe das Mulheres" (1991). Jasmin é a primogênita de Lawrence, fruto de seu casamento com sua ex-mulher, Patricia Southall. Ele tem mais duas filhas, Iyanna e Amara, filhas Shamicka Gibbs, também ex do ator.

Já Eric é o filho mais velho de 10 irmãos, ele é fruto do relacionamento de Murphy com Paulette McNeely. O ator possui filhos também com Nicole Murphy, com quem foi casado de 1993 a 2006, Tamara Hood e Melanie Brown.

Eric Murphy e Jasmin Lawrence se empenham em seguir carreira no entretenimento, assim como seus pais. Jasmin este no filme "Bad Boys para Sempre" (2020), estrelado por seu pai e Will Smith, 52. Eric passou a investir na carreira de roteirista e dublador.