Filhos de Aretha Franklin brigam na justiça por herança da mãe

A divisão de bens feita por Franklin deixaria sua casa principal em Bloomfield Hills --que no ano de sua morte foi avaliada em US$ 1,1 milhão (R$ 5,3 milhões)-- para Kecalf e seus filhos. Os vestidos da artista poderiam ser leiloados ou encaminhados para a Smithsonian Institution, um espaço educacional e de pesquisa dos Estados Unidos.

Quatro anos depois, no entanto, Franklin fez uma nova versão do documento. Nela, o nome de White estava riscado como executor, colocando Kecalf em seu lugar. Kecalf e Edward defendem o testamento atualizado como o que deve ser seguido.

No testamento de 2010, a cantora escrevia que Sabrina Owens, sua sobrinha, e seu filho Ted White II, conhecido como Teddy Richards, de 59 anos, deveriam atuar como "coexecutores" do documento, garantindo que os pedidos fossem cumpridos.

