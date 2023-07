Filho de Rita Lee homenageia cantora com show na TV Globo

Já Fernanda Abreu disse que ficou feliz ao receber o convite para participar do show. "Rita sempre foi muito especial. Uma mulher feminista, politizada, mas sempre com humor e muito inteligente", afirmou.

"Minha mãe se aposentou em 2012, e essas músicas ficaram fora do radar. Estamos trazendo de volta não só para os fãs das antigas, mas para a molecada de hoje", disse Beto durante sua participação no programa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Beto Lee, filho de Rita Lee, fez uma homenagem à mãe neste sábado (1) no programa Caldeirão com Mion, exibido pela TV Globo. A cantora morreu em maio deste ano aos 75 anos.

