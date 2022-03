Filho de 'rei da Pornochanchada', ator lamenta falta de patrocínio por ser bolsonarista

Ao final, ele acrescentou que não tem força para fazer um movimento sozinho, uma vez que não tem "alcance", e pediu: "Se você não quer patrocinar o meu show, não quer que eu faça show na sua casa porque você é do PT, [...] eu não ligo. Estou preocupado com o futuro do meu país e da milha filha", disse. "Acordem. Tem que ser a base da porrada, que eu digo [quero dizer], gritando".

O ator afirmou que a população estaria sendo "mandada" a usar máscara, fechar o comércio e proibir filhos de ir para a escola. "Eles mandam na nossa vida e a gente não faz nada", disse. "Eu fui vítima dessa doença maldita mas nunca me calei e não vou me calar".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.