Filho de Julian Sands diz ser 'realista' quanto ao desaparecimento do pai, que completa 3 meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho do ator Julian Sands, Henry Sands, contou ser realista quanto ao desaparecimento de 3 meses do pai. O ator de "Dexter" e "Smallville" não é visto desde janeiro, quando fazia uma trilha em montanha na California.

Em entrevista ao The Times, Henry disse estar ciente que as condições climáticas causaram impactos negativos nas buscas: "Houve um recorde de neve depois de 40 anos na California". Ainda em janeiro, as buscas chegaram a ser interrompidas devido a uma grande tempestade que se aproximava.

Mesmo sem pistas, o filho agradeceu a ajuda oferecida à família: "Estou muito agradecido por todos os esforços feitos até agora, pela busca voluntária, pelos escaladores de resgate e pela equipe do xerife de San Bernardino para trazer meu pai para casa".

No dia 13 de janeiro, Sands saiu para fazer uma trilha nas montanhas do sul da Califórnia e não deu mais notícias. Em 10 de fevereiro, a polícia de San Bernardino, na California, emitiu comunicado sobre as buscas: "nós continuamos esperançosos, mas sabemos que o desfecho pode não ser como gostaríamos que fosse".