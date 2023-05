Filho de Gugu explica silêncio em audiência

Rose e Gugu se conheceram na década de 1980, mas nunca foram casados no papel. Ela não apareceu no testamento deixado por ele e agora luta para ter direito ao espólio do apresentador.

No relato disponibilizado em sua página pessoal, João também afirma que tem visto a história de seu pai ser desrespeitada "com um monte de mentiras" e que o apresentador não merece isso.

João Augusto e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, não concordam com o processo movido por Rose e estão em lados opostos a ela e às irmãs gêmeas Marina e Sofia Liberato. "Tudo o que venho vivendo é muito triste e incrivelmente desnecessário. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é seguir minha vida honrando isso tudo."

Segundo ele, permanecer em silêncio não foi uma opção. "Eu sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir", escreveu em postagem em sua rede social.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Gugu, João Augusto Liberato usou as redes sociais para explicar o motivo de ter ficado quieto durante a audiência judicial na segunda (22) que discutia a ação em que sua mãe, Rose Miriam di Matteo, pede o reconhecimento da união estável com o apresentador.

