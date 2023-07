Filho de Gugu diz que quer seguir carreira do pai na Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filho mais velho de apresentador Gugu Liberato com a médica Rose Miriam di Matteo, João Augusto esteve na plateia do programa Altas Horas, que foi ao ar neste sábado (29), na Globo. Convidado por Serginho Groisman, após saber que o rapaz tinha o desejo de visitar os estúdios e conhecer os bastidores da atração, ele contou que quer seguir a carreira do pai na televisão.

O anúncio de João Augusto aconteceu depois de uma rápida apresentação de Serginho: "O João veio visitar, pediu para conhecer. Seja bem-vindo". Apesar de certa timidez, ele respondeu sobre o interesse em ser apresentador tal como pai. "Penso sim. Gosto muito da televisão, da mídia."

Simony, uma das convidadas do programa, falou sobre a amizade com o pai de João e a proximidade do jovem com seu filho, Ryan. "Ele é muito amigo do Ryan, meu filho. Estou feliz em te ver aqui lindo, maravilhoso e bem", disse a cantora que era uma das atrações musicais do programa.

João Augusto, 21, e as gêmeas Marina e Sofia Liberato, 19, estão no meio de uma disputa pela herança de Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, e deixou uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão.

Enquanto as irmãs estão ao lado da mãe Rose, que não foi contemplada no testamento por não ter sua união estável reconhecida legalmente, João se opõe ao processo movido pelo trio, já que o testamento deixado por ele oito anos antes de morrer, não a incluía como uma herdeira.Recentemente, ele compartilhou um dos últimos registros ao lado do pai: "Faz muita falta".